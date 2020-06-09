الاتحاد الدولي للنقل الجوي يقدر خسائر شركات الطيران بـ84 مليار دولار ويتوقع موعد تعافيها

2020/06/09 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، الثلاثاء، أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى تكبيد شركات الطيران خسائر قدرها 84 مليار دولار، وتقليص الإيرادات إلى النصف.وذكر الاتحاد في بيان، أنه “من المرجح أن تنخفض الإيرادات إلى 419 مليار دولار من 838 مليار قياسا بالعام الماضي مع توقف معظم الرحلات الجوية حول العالم في […]

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