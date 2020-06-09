مجلس الوزراء يوافق على خطط لتقليص رواتب كبار الموظفين ورواتب رفحاء لتقليل النفقات

2020/06/09 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….وافق مجلس الوزراء العراقي على خطط لتقليص رواتب كبار موظفي الدولة والرواتب التقاعدية لمحتجزي مخيم رفحاء لتقليل النفقات في ظل الأزمة المالية.وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء إن الأخير استهل جلسة مجلس الوزراء بالحديث عن التحديات التي تواجه العراق في ظل الظروف الصعبة التي […]

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