المغرب.. خادمة تقتل عجوزًا ثمانينية بطريقة بشعة

2020/06/09 | 22:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقتلت خادمة أربعينية مشغلتها البالغة من العمر 87 عامًا.وذكرت المديرية العامة للأمن المغربي، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة بمنطقة بني مكادة في مدينة طنجة شمال البلاد، تلقت بلاغًا حول تعنيف المشتبه بها لمشغلتها داخل منزلها، فتم توقيف المشتبه بها في حالة تلبس إذ كانت تعتدي على الضحية باستخدام أداة حديدية.وتم نقل الضحية المصابة بجراح وإصابات بليغة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنها توفيت فور وصولها.وما تزال المتهمة قيد الاعتقال رهن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، لكشف ملابسات الظروف والدوافع التي أدت إلى ارتكابها تلك الجريمة البشعة.

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