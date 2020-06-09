مقتل اثنين من ارهابيي داعش بقصف جوي في “البو جمعة” بين ديالى وصلاح الدين

2020/06/09 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد العشائري احمد العزاوي، الثلاثاء، بان اثنين من ارهابيي داعش بقصف جوي في منطقة البو جمعة.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قصف جوي استهدف مضافة في اطراف منطقة البو جمعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة ما اسفر عن مقتل 2 من ارهابيي داعش وفق […]

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