نائب عن صادقون: الكاظمي لم يفاتح الاطراف السياسية بشأن الحوار مع واشنطن

2020/06/09 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادقال النائب عن كتلة صادقون، احمد الكناني، اليوم الثلاثاء، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لم يفاتح الكتل السياسية بشأن الحوار المرتقب بين بغداد وواشنطن.وذكر الكناني في حديثه لبرنامج (أقصر الطرق)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية، ان "طلب اجلاء القوات الامريكية جاء من الحكومة العراقية"، مشيرا الى ان "الحكومة الامريكية هي من طلبت الحوار بعد الاحداث الاخيرة من ضربة المطار وتصاعد الرفض وتصويت البرلمان على اخراج القوات والتظاهرات الشعبية الرافضة للوجود الاميركي ".من جانب اخر، اكد النائب ان "الادارة الاميركية استغلت الاتفاقية الامنية مع العراق لتثبيت وجودها العسكري في اراضيه"، مشيرا الى ان "القوات الاميركية لم تمتلك أي جدية بمحاربة تنظيم داعش".وبخصوص الحوار المرتقب بين الجانبين، رأى الكناني ان "الحوار سيكون لمعرفة اراء الطرف الاخر، وستكون الحوارات سياسية بحتة، اما اذا ارتقى الحوار مع واشنطن لعقد اتفاقيات فسيحتاج الى موافقة مجلس النواب".ولفت الى ان "الفريق الاميركي الذي سيخوض الحوار مع بغداد متمرس من الصقور ويضعون مصلحة الولايات المتحدة اولا"، متهما احد افراد الفريق العراقي بانه "ليس لديه مشكلة مع التطبيع مع اسرائيل، وهناك تشكيك ببعض الشخوص في الفريق التي تحمل الجنسية الاميركية".واكد بالقول ان "الكاظمي لم يفاتح القوى السياسية بشان مجريات الحوار مع واشنطن".

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