استهداف منزل شيخ عشيرة بعبوة ناسفة جنوبي ذي قار

2020/06/09 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن مجهولين استهدفوا منزل شيخ عشيرة، بعبوة ناسفة، في ناحية العكيكة، جنوب...





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