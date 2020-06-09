الاستخبارات تضبط كدسا للعتاد تابع داعش في جزيرة مكيشيفة

2020/06/09 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _صلاح الدين تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، من تضبط كدسا للعتاد في جزيرة مكيشيفة بصلاح الدين.وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، انه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ضبطت كدسا للعتاد في جزيرة مكيشيفةمن مخلفات عصابات داعش الإرهابي".واضافت ان الكدس "يحوي بداخلة ١١ عبوة قمعية، وعبوة على شكل جليكان سعة ١٠ لتر، وعبوة أخرىعلى شكل جليكان ٥ لتر، وقد تم إتلاف المواد دون حادث يذكر".

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