نص كلمة وزير الخارجية بالمُؤتمَر الدوليِّ بشأن أوضاع اللاجئين والنازحين

2020/06/09 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تنشر وكالة كل العراق الاخبارية [اين] ، اليوم الثلاثاء، نص كلمة وزير الخارجية فؤاد حسين بالمُؤتمَر الدوليِّ بشأن أوضاع اللاجئين والنازحين اثناء جائحة كورونا.

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