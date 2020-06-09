الكعبي يكشف عن تفاصيل تقليل الإنفاق وزيادة الواردات

2020/06/09 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، عن تفاصيل خطة تقليل الإنفاق وزيادة الواردات غير النفطية، وفيما حمّل وزارة المالية مسؤولية عدم صرف مستحقات المعينين الجدد على وزارة التربية.

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