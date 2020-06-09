الأكثر جماهيرية في العراق …الزوراء يفوز باستفتاء جديد

2020/06/09 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… فاز جمهور نادي الزوراء، باستفتاء موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، لأكثر الأندية الجماهيرية في العراق.وحصل الزوراء على نسبة 41% من أصوات المشاركين، متقدماً على الشرطة الذي حل في المركز الثاني بنسبة 33% منالأصوات، وجاء ثالثاً القوة الجوية بنسبة 19%.وشهد الاستفتاء مشاركة كبيرة وصلت إلى أكثر من 574 ألف من عشاق كرة […]

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