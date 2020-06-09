الكناني: بعض افراد اللجنة التفاوضية مع واشنطن يحملون الجنسية الاميركية

2020/06/09 | 22:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يفاتح الكتل السياسية بشأن المفاوضات مع واشنطن، لافتا الى ان بعض اطراف اللجنة التفاوضية مع واشنطن يحملون الجنسية الاميركية.وقال الكناني في حديث متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الحكومة الامريكية طلبت الحوار بعد الاحداث الاخيرة من ضربة المطار وتصاعد الرفض وتصويت […]

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