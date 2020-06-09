غزو القسطنطينية..الوهم المقدس - سامح عسكر

2020/06/09 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر وقفنا في مقال "ذات الصواري معركة الانتصار الزائف" ومحاضرة "أكذوبة معركة ذات الصواري على يوتيوب" على أن غزو القسطنطينية كان (حلماً أمويا) بدأوه في عصر الخليفة عثمان بن عفان، وأن هذه الغزوة تم تزييف أحداثها عربيا لكن ذكرها المؤرخون البيزنطيين برواية مختلفة تشهد بانتصار البيزنطيين وتسببها في مقتل الخليفة عثمان لاحقا وهروب والي مصر عبدالله بن أبي السرح وموته كمدا في عسقلان..وأن سياسة ملوك الأم ......





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