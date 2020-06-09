2020/06/09 | 22:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات تحت الرعاية الأممية في أسرع وقت في ليبيا.وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الروسية عقب المحادثة، أن بوتين وميركل «عبرا عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا».وأضاف البيان أن الجانبين «أكدا عدم وجود أي بديل لوقف إطلاق النار في أسرع وقت وبدء المفاوضات بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة».وأشاد الرئيس الروسي بجهود الوساطة المصرية للتسوية الليبية، استكمالا لمقرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.وتناول الحديث الجوانب الأساسية لتطورات الوضع في سوريا، بما في ذلك المسائل المتعلقة بضمان الاحتياجات الإنسانية للسكان. كما تبادل الطرفان الآراء حول تسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، وعبرا عن قلقهما بشأن عدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، وقرارات مجموعة نورماندي 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين وميركل يؤكدان على ضرورة إطلاق المفاوضات في ليبيا) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين وميركل يؤكدان على ضرورة إطلاق المفاوضات في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).