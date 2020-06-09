محافظ البصرة يجدد عمل «٣٠» ألف من موظفي الأجور لـ «3» أشهر إضافية

2020/06/09 | 22:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجيجدد محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الأمير العيدانيّ، أمس الثلاثاء، عمل موظفي الأجور اليومية ضمن 30 ألف درجة وظيفية، 3 أشهر قابلة للتمديد، وبأمرٍ إداريٍّ صدرَ عن مكتبهِ.وقال بيان إعلاميّ صادر عن ديوان المحافظة، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «محافظ البصرة وجه لتمديد تشغيل العاملين بصفة أجر يومي ضمن الـ 30 ألف درجة وظيفية، في دوائر الدولة بالبصرة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء، وقابلة للتمديد”.وذكر البيان إن “العيدانيّ حصل يوم أمس على موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على منح البصرة، استثناءً لصرف مرتبات العاملين في مشروع الـ 30 الف، للأشهر الستة الماضية”.وأشار البيان إلى إن “محافظ البصرة سيكمل باقي لقاءاته بوزير المالية الدكتور علي عبدالامير علاوي وكبار مسؤولي الوزارة لإكمال إصدار موافقات الصرف وآلياته”.

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