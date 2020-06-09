2020/06/09 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحلبوسي والفياض يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لدعم الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحلبوسي والفياض يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لدعم الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).