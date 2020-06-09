كاتانيتش يرفض مواجهة أوزبكستان ويطالب بـ

2020/06/09 | 22:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم خطاباً رسمياً من الاتحاد الاوزبكي لكرة القدم، لإقامة مباراة دولية ودية بين المنتخبين في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في العاصمة الاوزبكية طشقند.وناقش رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، طلب الاتحاد الاوزبكي مع مدرب منتخبنا الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الذي رفض الموافقة على خوض المباراة، لكونها سترهق اللاعبين أثناء السفر، فضلاً عن بُعد المسافة بين أوزبكستان وهونغ كونغ، والذي سيواجه منتخبنا الوطني في الثالث عشر من الشهر نفسه لحساب المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.وطالب مدرب منتخبنا الوطني بإقامة مباراة بالموعد المحدد لأيام الفيفا دي، مع أحد المنتخبات القريبة على هونغ كونغ، لكي يتمرس اللاعبون على أجواء الطقس، وكذلك لتسهيل السفر قبل خوض المباراة الرسمية في التصفيات الآسيوية أمام هونغ كونغ.وفاتحت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي عددا من الاتحادات في شرق آسيا لتأمين مباراة ودية مع أحد منتخباتها في الثامن من أكتوبر المقبل، وبانتظار الموافقات الرسمية لتأمين المباراة الودية.

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