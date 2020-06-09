السليمانية تسجل 100 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/09 | 22:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)..اليوم الثلاثاء ، إن ٤٧ من المصابين الجدد رجال، و٢٩ امرأة، و٢١ طفلاً، فضلا عن شابين وفتاة.وأضافت أن ٥٣ منهم تلقوا العدوى من مصابين سابقين، بينما ظهرت […]

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