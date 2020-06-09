فرنسا تسجل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/09 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 29296.وأشار بيان للمديرية إلى أن هذه الحصيلة تتوزع بين 18916 وفاة في المستشفيات و10384 في دور رعاية المسنين وغيرها من المؤسسات الاجتماعية.كما أكد البيان […]

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