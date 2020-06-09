2020/06/09 | 23:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… فقدت طفلة بعمر 8 سنوات حياتها، في جريمة يندى لها جبين البشرية، بسبب محاولتها إطعام طيور الببغاء.فتحت السلطات الباكستانية تحقيقا بعد مقتل طفلة صغيرة بعمر 8 سنوات فقط، بعد محاولتها إطعام ببغاوات من خلال إدخال يدها من باب القفص.وبحسب “سي إن إن”، ضربت الطفلة حتى الموت لتسببها بهروب الببغاوات من القفص أثناء إدخال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منحت الحرية للببغاوات ففقدت حياتها.. قصة الطفلة زهرة التي هزت العالم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منحت الحرية للببغاوات ففقدت حياتها.. قصة الطفلة زهرة التي هزت العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).