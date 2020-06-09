2020/06/09 | 23:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتانيتش يرفض مواجهة أوزبكستان ويطالب بـودية قبل لقاء هونغ كونغ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 23:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش يرفض مواجهة أوزبكستان ويطالب بـودية قبل لقاء هونغ كونغ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتانيتش يرفض مواجهة أوزبكستان ويطالب بـودية قبل لقاء هونغ كونغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).