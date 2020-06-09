كاتانيتش يرفض مواجهة أوزبكستان ويطالب بودية قبل لقاء هونغ كونغ

2020/06/09 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مدرب المنتخب الوطني السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، اليوم الثلاثاء، مواجهة المنتخب الأوزبكي وديا، فيما طالب باقامة مباراة ودية مع احد شرق اسيا قبل مواجهة هونغ كونغ.

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