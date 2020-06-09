الزوراء يفوز في استفتاء الاتحاد الاسيوي لاكثر الأندية جماهيرية

2020/06/09 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي الزوراء بأعلى الأصوات في استفتاء الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأكثر الأندية شعبية وجماهيرية في العراق.

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