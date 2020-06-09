2020/06/09 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مركز افق للدراسات السياسية ، جمعة العطواني، الثلاثاء، أن ما اختلف في حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عن سابقتها هي “الشعارات” فقط.وقال العطواني في حديث لقناة “العهد”، إن “ملامح حكومة الكاظمي طابقت كل الحكومات السابقة”.وأردف، أن “كل الاشكالات على الحكومات السابقة تصح على حكومة الكاظمي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي: ما اختلف في حكومة الكاظمي عن سابقتها هي “الشعارات” فقط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي: ما اختلف في حكومة الكاظمي عن سابقتها هي “الشعارات” فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).