الصحة العالمية تحذر من تفشي كورونا في عموم أمريكا اللاتينية

2020/06/09 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكيتين اليوم الثلاثاء، إن البيانات تثير مخاوف تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق جديدة بأمريكا اللاتينية.

وشددت على أن بعض المناطق في القارة المذكورة، تظهر تزايدا "متسارعا" في وتيرة انتشار الفيروس.

واستشهدت إتيان، بارتفاع عدد الحالات في دول منها، المكسيك وبنما وكوستاريكا والبرازيل وبيرو وتشيلي وفنزويلا وهاييتي وسورينام.

وقالت إتيان في إيجاز صحفي افتراضي من واشنطن، إنه حتى الثامن من يونيو سجلت الأمريكيتان 3.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا أو قرابة نصف العدد الإجمالي العالمي.

وصارت الأمريكيتان، البؤرة الساخنة للجائحة بعد تراجع الوباء في أوروبا وآسيا، وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه الولايات المتحدة والبرازيل العالم في الإصابات.

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بغداد اليوم - متابعة

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة غذائية عالمية محتملة تكون تبعاتها بعيدة الأمد لمئات ملايين الأطفال والبالغين، إن لم يتم بذل جهود مكثفة لتخفيف عواقب جائحة كورونا.

وقال غوتيريش في بيان صدر اليوم الثلاثاء: &qu

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الثلاثاء، عن التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس كورونا المستجد، ومناطق حالات الوفيات التي سجلت اليوم.





وبينت الدائرة في بيان، إن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ اليوم وعددها 67، وال

بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل 33 اصابه بفيروس كورونا في قضاء كلار بمحافظة السليمانية.

وذكرت وزارة صحة الاقليم، في بيان، أنها سجلت "اصابه بفيروس كورونا في قضاء كلار بمحافظة السليمانية".

و

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