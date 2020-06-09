كاتانيتش يرفض مواجهة أوزبكستان ويطالب بودية قبل لقاء هونغ كونغ

2020/06/09 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم خطاباً رسمياً من الاتحاد الاوزبكي لكرة القد...





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