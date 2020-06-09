في الذكرى السادسة لسقوط الموصل.. جبهة الإنقاذ والتنمية تستغرب من عدم محاكمة المتهمين

2020/06/09 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستغربت جبهة الإنقاذ والتنمية، اليوم الثلاثاء، من عدم محاكمة المتهمين الذي ساهموا بسقوط الموصل بيد داعش.وقالت في بيان تلقته "كلكامش برس"، "تمر علينا الذكرى السادسة لسقوط مدينة الحضارة والإباء والجمال مدينة الموصل، وفي هذه الذكرى السوداء لا أقل من أن ننصف ضمائرنا، وننصف الحق المنتهك، وننصف آلام الملايين الذين تعرضوا للخذلان، وتركوا عزلا أمام مصائرهم بوجه أعتى تنظيم إرهابي هو تنظيم داعش".واضافت انه "غابت الدولة التي كانت تمثل مرجعيتهم وهربت الجحافل المكلفة بحمايتهم، وضاعت المسؤولية القانونية والأخلاقية للدولة والحكومة".واشارت "وبعد سنوات عجاف من التشرد والقتل والنزوح والتهجير وتدمير الإرث الحضاري وشواهد المدينة العريقة بأنبيائها ورموزها ، جاء التحرير ، ودحر التنظيم الإرهابي ، بعد أن تم القضاء على كل ما تبقى للمدينة من بناء أو شواهد أو دم بريء".واستكمل البيان انه لم يحاسب أحد على هول الجريمة وضاعت حقوق الشهداء ومعها اختفت التعويضات وبات الاعمار متاهة يتسلى فيها الفاسدون، وتسلطت على الرقاب والأقدار والاقتصاد والثروات مكاتب اقتصادية لميليشيات كل همها أن تسرق ثم تكرر السرقة ، وسط غياب المساءلة والقانون .وتابعت "نقول لأهلنا في الموصل الباسلة: إنكم والله بناة دولة ، وأصحاب نخوة ، وتذل أمامكم الصعاب والأزمات ، وما لكم سوى أن تستنهضوا جذوة العزم في نفوسكم لمرحلة جديدة شعارها الاعمار والبناء بعيدا عن الفاسدين والمتاجرين بحقوقكم ، ولا تمنحوا ثقتكم إلا لمن سال دمه وعرقه ونبض قلبه دفاعا عن حقكم المقدس في الحياة ، وحقكم في اختيار نمط وادارة شؤونكم ، وليس لأحد أن يفرض عليكم واقعا أو أنموذجا لا يتفق مع إرادتكم وتراثكم ورؤيتكم للمستقبل الذي تتمنون لأطفالكم".

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