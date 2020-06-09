مصرف حكومي يعلن عدم اعترافه بقرارات الحكومة السابقة ويطالب المقترضين بدفع 4 اقساط دفعة واحدة

2020/06/09 | 23:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالب مصرف النهرين الاسلامي احد المصارف الحكومية من المقترضين تسديد [4 اقساط ] متأخرة دفعة وحدة كان المقترضون قد تخلفو عن تسديدها تطبيقا لقرار اتخذته حكومة السيد عادل عبد المهدي المستقيلة بتاجيل استيفاء القروض الحكومية للمواطنين لثلاث اشهر اعتبارا من شهر اذار الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا .

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