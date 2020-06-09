قبيل انطلاق الحوار الستراتيجي: مستشار ترامب “يستبعد” سحب القوات الاميركية.. ويلوح بقرض من البنك الدولي!

2020/06/09 | 23:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد غابرييل صوما عضو المكتب الاستشاري للرئيس الاميركي دونالد ترامب، عن مساع أميركية لمساعدة العراق في حراكه نحو البنك الدولي، فيما استبعد التوجه نحو اخراج القوات الاميركية من العراق، وذلك قبيل انطلاق الحوار الستراتيجي بين البلدين.وقالصوما في تصريحات متلفزة تابعتها “يس عراق”، إن “العراق طلب من البنك الدولي مساعدة مالية والولايات المتحدة […]

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