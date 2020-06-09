2020/06/09 | 23:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، بانه لم يتم التعرف لغاية الان من سيفاوض الوفد الأميركي وما هي المحاور.وقال عضو اللجنة عباس سروط، في حديث لقناة “العهد” اليوم الثلاثاء، ان “الحوار الاستراتيجي مع اميركا لم يتضمن الجوانب الامنية” مبينا ان “انسحاب القوات الأميركية من العراق سوف لن يكون ضمن الحوار مع واشنطن”.واوضح سروط ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية: حتى الان لم يعرف من سيفاوض الوفد الأميركي وما هي المحاور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية: حتى الان لم يعرف من سيفاوض الوفد الأميركي وما هي المحاور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).