2020/06/09 | 23:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كوردستان تعلن 34 إصابة جديدة بكورونا في أربيل

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