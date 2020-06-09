تحالف العامري يذكر المفاوضين العراقيين بقرار برلماني ويدعوهم للاستفادة من مفاوضات المالكي

2020/06/09 | 23:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، بيانا حول الحوار الاستراتيجي المقرر انطلاقه غدا مع الولايات المتحدة، مذكّراً المفاوضين العراقيين بقرار البرلمان العراقي القاضي بخروج القوات الامريكية من البلاد، ودعاهم للاستفادة من تجربة المفاوضات العراقية الأمريكية التي جرت في عهد حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي عام ٢٠٠٨ .

وقال الفتح في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "مع بدء الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وإنطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية والوطنية وحرصنا الشديد على مصالح بلادنا العليا، نجد لزاما علينا تذكير رئيس وأعضاء الوفد العراقي المفاوض والذين نعتقد أنهم يضعون سيادة العراق ومصالحه الوطنية نصب أعينهم، نذكرهم بالإجماع النيابي الذي تجسد في القرار الذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ ٥ كانون الثاني ٢٠٢٠ والذي أكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق، وحماية السيادة الوطنية ، وعدم التساهل أمام هذه الثوابت الوطنية العليا" .

ولفتالفتح، إنتباه الوفد المفاوض الى ضرورة "الاستفادة من تجربة المفاوضات العراقية الأمريكية التي جرت في عام ٢٠٠٨ والتي انتهت بتوقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي ، وكيف حقق المفاوضون العراقيون في حينها نصرا واضحا على خلفية مفاوضات سحب القوات الأمريكية من العراق" .

كما أكد الفتح أن "تنفيذ قرار الإجماع النيابي برحيل القوات الأجنبية هو هدف استراتيجي يتطلع اليه شعبنا العراقي العزيز الذي قدم التضحيات الكبيرة دفاعا عن أرضه وحدوده وسيادته وكرامته وأمنه واستقراره" .

تتمة ..

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