تحالف الفتح يصدر بياناً بشأن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة

2020/06/09 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اصدر تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

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