كردستان تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا في أربيل

2020/06/09 | 23:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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