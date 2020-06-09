مدينة هيوستن بولاية تكساس تستعد لتشييع جورج فلويد

2020/06/09 | 23:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتستعد مدينة هيوستن في تكساس، اليوم الثلاثاء، لتشييع جورج فلويد غداة مثول الشرطي المتهم بقتله لأول مرة أمام القضاء.والاثنين تم تكريم ذكرى الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عاماً في هذه المدينة التي عاش فيها فترة طويلة، وتسببت وفاته بإطلاق شرارة غضب وتظاهرات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينات القرن الماضي، والتحرك للحقوق المدنية.وتجمع أكثر من ستة آلاف شخص أمام كنيسة فاونتن أوف برايز، لوداعه قبل جنازته الثلاثاء، التي ستشارك فيها عائلته فقط، بحسب منظم.وستبدأ جنازته عند قرابة الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي.وبحسب محامي الأسرة بن كرامب، سيتولى القس والزعيم الأميركي للحقوق المدنية آل شاربتون، التأبين الجنائزي.وفي مينيابوليس مثل الشرطي ديريك شوفان من سجنه المشدد الحراسة، بزي السجناء البرتقالي عبر الفيديو، أمام القاضية، وبات الشرطي الأبيض يمثل حول العالم العنف الممارس من قبل قوات الأمن، بعد انتشار فيديو صوّره أحد المارة يظهر فيه وهو يضغط لنحو تسع دقائق، بركبته، على عنق فلويد المثبت أرضاً على بطنه مكبّل اليدين.وفي الجلسة الأولى التي عقدت بعد أسبوعين، من موت فلويد، حدّدت القاضية جانيس ريدينغ بمليون دولار قيمة الكفالة المالية، مقابل إخلاء السبيل المشروط للشرطي البالغ 44 عاماً، وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 29 يونيو.وبعدما وُجّهت لشوفان بادئ الأمر تهمة القتل من الدرجة الثالثة، أعادت النيابة العامة توصيف الوقائع وشدّدت التهمة إلى القتل من الدرجة الثانية، بحيث تصل عقوبتها إلى الحبس 40 عاماً في حال إدانته.أما الشرطيون الثلاثة الذين كانوا يرافقونه عند توقيف فلويد، فوجهت إليهم تهمة التواطؤ ووضعوا قيد التوقيف، بعدما لم توجه إليهم أي تهمة في مرحلة أولى.وفي كافة أنحاء البلاد تجمع عشرات آلاف الأشخاص من السود والبيض في ثورة غضب احتجاجاً على العنصرية وعنف الشرطة ونزلوا مجدداً إلى الشارع في نهاية الأسبوع للتظاهر سلمياً.وركع نواب ديموقراطيون في الكونغرس الاثنين على ركبة واحدة، في تكريم صامت لذكرى جورج فلويد، قبل كشف النقاب عن حزمة إصلاحات شاملة لعمل الشرطة ردا على مصرع أميركيين أفارقة على أيدي قوات إنفاذ القانون.

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