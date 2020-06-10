2020/06/10 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة الدولة سائرة في تعزيز ترسانة مدفعيتها الهجومية على التعليم العمومي، ترسانة تنفيذ كل ما أرسا ميثاق التربية والتكوين سنة 2000 إبان حكومة اليوسفي، وكل اجراءاته التنفيذية وصولا الى القانون الإطار سنة 2019 مع حكومات الواجهة المتعاقبة الى الآن.



معاول، ماضية لتحطيم التعليم العمومي، وتحميل أعباء التمويل لما تبقى منه على كاهل اسر مرتاديه من ابناء عمال/ات ومفقري الشعب الكادح اسوة بالصحة وغيرها من خدمات اجتم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من اجل وصل ما انقطع من نفس نضالي وحدوي للشغيلة التعليم، بقلم، يوسف النجار. يوم 09- 06- 2020 - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من اجل وصل ما انقطع من نفس نضالي وحدوي للشغيلة التعليم، بقلم، يوسف النجار. يوم 09- 06- 2020 - المناضل-ة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).