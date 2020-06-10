2020/06/10 | 00:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن إكمال الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بإحياء الذكرى السنوية السادسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، فيما أكدت أن فعاليات العام ستقتصر على الفضاء الإعلامي والافتراضي نتيجة الظروف الصحية.وقالت المديرية في بيان: “نبارك لأبناء الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا وكافة مقاتلي الحشد الشعبي بالذكرى السنوية السادسة لفتوى الجهاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية إعلام الحشد الشعبي تستكمل إجراءات إحياء الذكرى السادسة لأسبوع الفتوى وتأسيس الهيئة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية إعلام الحشد الشعبي تستكمل إجراءات إحياء الذكرى السادسة لأسبوع الفتوى وتأسيس الهيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).