مديرية إعلام الحشد الشعبي تستكمل إجراءات إحياء الذكرى السادسة لأسبوع الفتوى وتأسيس الهيئة

2020/06/10 | 00:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن إكمال الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بإحياء الذكرى السنوية السادسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، فيما أكدت أن فعاليات العام ستقتصر على الفضاء الإعلامي والافتراضي نتيجة الظروف الصحية.
وقالت المديرية في بيان: “نبارك لأبناء الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا وكافة مقاتلي الحشد الشعبي بالذكرى السنوية السادسة لفتوى الجهاد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية إعلام الحشد الشعبي تستكمل إجراءات إحياء الذكرى السادسة لأسبوع الفتوى وتأسيس الهيئة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت المديرية في بيان: “نبارك لأبناء الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا وكافة مقاتلي الحشد الشعبي بالذكرى السنوية السادسة لفتوى الجهاد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية إعلام الحشد الشعبي تستكمل إجراءات إحياء الذكرى السادسة لأسبوع الفتوى وتأسيس الهيئة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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