متظاهرون يغلقون طريقاً بين محافظتين للمطالبة باستقالة مسؤول (صور)

2020/06/10 | 00:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أغلق عشرات المحتجين مساء الثلاثاء طريقاً رابطا بين محافظتين جنوبي العراق للمطالبة باستقالة مسؤول محلي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن عشرات المتظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي أغلقوا الطريق الرابط بين الديوانية والسماوة بالإطارات المحترقة.

وأضاف أن المتظاهرين يطالبون باستقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان من منصبه ومحاسبته على المخالفات في إدارة المحافظة.

وتشهد عدة محافظات جنوبي البلاد بينها ذي قار والنجف احتجاجات متصاعدة للمطالبة باستقالة المسؤولين المحليين المتهمين بالفساد.

كما يضغط المحتجون على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيفاء بتعهداته لمحاكمة المتورطين في قمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.

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