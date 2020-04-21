سقوط شرطي بهجوم لداعش في صلاح الدين

2020/06/10 | 00:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي اليوم الثلاثاء بسقوط شرطي جراء هجوم لمسلحي تنظيم داعش استهدف نقطة امنية في اطراف ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين.

وقال مدير ناحية يثرب حارث عبد النبي الحشماوي لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من عناصر داعش أطلقت النار على نقطة أمنية تابعة لفوج 13 - شرطة طوارئ في قرية "المزاريع" غربي ناحية يثرب، ما تسبب بفقدان شرطي لحياته.

وأضاف أن مسلحي التنظيم لاذوا بالفرار قبل وصول تعزيزات أمنية لمكان الحادث، مشيرا إلى أن الوضع بات تحت السيطرة.

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