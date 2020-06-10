2020/06/10 | 00:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، بيانا بشان الحواء الاستراتيجي بين العراقوالولايات المتحدة الامريكية، فيما ذكر السادة رئيس وأعضاء الوفد العراقي المفاوض والذين نعتقد أنهم يضعون سيادة العراق ومصالحه الوطنية نصب أعينهم ، نذكرهم بالإجماع النيابي الذي تجسد في القرار الذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ ٥كانون الثاني ٢٠٢٠ والذي أكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يصدر بيانا بشان مفاوضات حزيران ويذكر اعضاء الوفد العراقي باجماع البرلمان على خروج القوات الاجنبية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يصدر بيانا بشان مفاوضات حزيران ويذكر اعضاء الوفد العراقي باجماع البرلمان على خروج القوات الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).