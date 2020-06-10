2020/06/10 | 00:17 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يصدر بيانا حول الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يصدر بيانا حول الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).