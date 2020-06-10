الفتح يصدر بيانا بشان موقفه من الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا

2020/06/10 | 00:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصدر تحالف الفتح، الثلاثاء، بيانا حول الحوار الاستراتيجي المقرر انطلاقه غدا مع الولايات المتحدة، مذكّراً المفاوضين العراقيين بقرار البرلمان العراقي القاضي بخروج القوات الامريكية من البلاد، ودعاهم للاستفادة من تجربة المفاوضات العراقية الأمريكية التي جرت في عهد حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي عام ٢٠٠٨ .وقال الفتح في بيان تلتقه "كلكامش برس"، إنه "مع بدء الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وإنطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية والوطنية وحرصنا الشديد على مصالح بلادنا العليا، نجد لزاما علينا تذكير رئيس وأعضاء الوفد العراقي المفاوض والذين نعتقد أنهم يضعون سيادة العراق ومصالحه الوطنية نصب أعينهم، نذكرهم بالإجماع النيابي الذي تجسد في القرار الذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ ٥ كانون الثاني ٢٠٢٠ والذي أكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من العراق، وحماية السيادة الوطنية ، وعدم التساهل أمام هذه الثوابت الوطنية العليا" .ولفت تحالف الفتح، إنتباه الوفد المفاوض الى ضرورة "الاستفادة من تجربة المفاوضات العراقية الأمريكية التي جرت في عام ٢٠٠٨ والتي انتهت بتوقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي ، وكيف حقق المفاوضون العراقيون في حينها نصرا واضحا على خلفية مفاوضات سحب القوات الأمريكية من العراق" .وأكد الفتح أن "تنفيذ قرار الإجماع النيابي برحيل القوات الأجنبية هو هدف استراتيجي يتطلع اليه شعبنا العراقي العزيز الذي قدم التضحيات الكبيرة دفاعا عن أرضه وحدوده وسيادته وكرامته وأمنه واستقراره" .واشار التحالف، إلى أن "إقامة علاقات تعاون وصداقة بين العراق ودول العالم وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والصحية، قضية تتطلبها وتفرضها المصالح الوطنية العراقية العليا في الانفتاح على العالم والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التنمية والبناء وتطوير الاقتصاد الوطني وبما لايمس سيادته وهويته وأمنه ومصالحه" .واكد "إننا على ثقة تامة أن قواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها من جيش وشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب وحشد شعبي وحشد عشائري وبيشمركه قادرة على الدفاع عن سيادة العراق وحدوه وأمنه واستقراره بعد أن أكتسبت الخبرة في مكافحة الإرهاب وتحقيق النصر الحاسم على عصابة داعش حتى انها تعد اليوم من أفضل المنظومات الأمنية في المنطقة" .وتابع "إننا في تحالف الفتح سوف نتابع ومن موقعنا الحوار الاستراتيجي بين الوفدين العراقي والأمريكي ومن خلال اللجان النيابية المختصة، وسوف نقدم كل الدعم المطلوب من أجل إنجاح مهمة فريقنا المفاوض وتمكينه من تحقيق مصالح العراق، لاسيما في موضوع الالتزام بتنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بخروج القوات الأجنبية والحفاظ على سيادة البلاد وهويتها ومصالحها وكرامة وهيبة الدولة العراقية" .

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