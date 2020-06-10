العراق:حزمة تقشف تلغي التعيينات والترفيعات وتحدد تسعة شروط لرواتب رفحاء

2020/06/10 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬برئاسة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬أمس‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬التقشفية‭ ‬الموصوفه‭ ‬بالإضطرارية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬مثلها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وذلك‭ ‬لتدارك‭ ‬الانهيار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬شارف‭ ‬عليه‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬انخفاض‭ ‬واردات‭ ‬النفط‭ ‬وتبديد‭ ‬المليارات‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬فساد‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مفتوحة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حسم‭ .‬وهنا‭ ‬نصوص‭ ‬القرارات‭ ‬وهي‭ ‬كما‭ ‬يأتي‭ […]

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