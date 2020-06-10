اصلاح ما لا يصلح

2020/06/10 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام سمعتُ‭ ‬جملاً‭ ‬عابرة‭ ‬عن‭ ‬نيّات‭ ‬لإصلاح‭ ‬النظام‭ ‬الاداري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬ملفات‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭ .‬وإذا‭ ‬اعتقد‭ ‬مسؤول‭ ‬هنا‭ ‬أو‭ ‬هناك‭ ‬انّ‭ ‬خللاً‭ ‬ظاهراً‭ ‬في‭ ‬الادارات‭ ‬وسياقاتها‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يضر‭ ‬بمستقبل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬فإن‭ ‬المسألة‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كثيراً،‭ ‬وموغلة‭ ‬في‭ ‬تراكيب‭ ‬البناء‭ ‬السياسي‭ ‬المتداول‭ ‬اليوم‭ […]

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