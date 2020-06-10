2020/06/10 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬ستعدم‭ ‬إيرانيا‭ ‬أدين‭ ‬بالتجسس‭ ‬لصالح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬عبر‭ ‬مساعدة‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬موقع‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬وأفاد‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الإيرانية‭ ‬غلام‭ ‬حسين‭ ‬إسماعيلي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬متلفز‭ ‬أن‭ ‬محمود‭ ‬موسوي‭ ‬مجد‭ ‬أدين‭ ‬بالتجسس‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬وخصوصا‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تقرّر اعدام سجين من فيلق القدس ساعد واشنطن على استهداف سليماني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تقرّر اعدام سجين من فيلق القدس ساعد واشنطن على استهداف سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).