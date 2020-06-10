مصرف الرشيد يعلن انجاز دفع رواتب المتقاعدين

2020/06/10 | 00:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

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