ارتفاع بأصابات الاطباء بكورونا في ميسان

2020/06/10 | 00:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة الاطباء فرع ميسان، اليوم الاربعاء، ارتفاع عدد الاطباء المصابين بفيروس كورونا.وذكر بيان للنقابة، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “عدد الاطباء المصابين في ميسان ارتفع الى ١٦ طبيبا”.

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