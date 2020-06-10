2020/06/10 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال الرشيد في بيان، انه &q...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرشيد يعلن انجاز دفع رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، انجاز دفع رواتب المتقاعدين.
وقال الرشيد في بيان، انه &q...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرشيد يعلن انجاز دفع رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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