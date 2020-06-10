الفتح: تنفيذ القرار النيابي برحيل القوات الأجنبية هو هدف استراتيجي للشعب العراقي

2020/06/10 | 00:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر تحالف الفتح، الثلاثاء، بيانا حول الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة....

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