2020/06/10 | 00:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 100 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

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