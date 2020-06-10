أردوغان: لن نسمح بأن تصبح إدلب منطقة صراع مجددا

2020/06/10 | 00:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

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